Pescara, psicologi al telefono contro lo stress da coronavirus

La Asl di Pescara in soccorso di quanti, costretti allo stato di isolamento in conseguenza del Coronavirus, necessitano di supporto psicologico per quanti soffrono di stati di ansia e di angoscia, attacchi di panico e forme depressive. A tale scopo è stato attivato un servizio di sostegno psicologico telefonico gratuito, mettendo a disposizione una équipe di psicologi coordinata dal dottor Moreno Di Pietrantonio, direttore UOC Servizi per le Dipendenze Patologiche.

Il servizio di supporto psicologico, che risponde al numero di telefono 085 4252555, è rivolto ai cittadini e agli utenti ed è attivo tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 8 alle 20, per tutto il periodo emergenza Covid-19. Vi risponderà il primo psicologo Asl o delle associazioni di volontariato disponibile.

A supporto alle necessità emotive del personale sanitario, messo a dura prova dal punto di vista professionale, personale e umano, la Asl di Pescara ha inoltre attivato incontri di “Defusing”, ovvero un intervento breve - condotto da uno psicologo - organizzato attraverso colloqui , che si tiene su soggetti reduci di un evento fortemente drammatico o traumatico. Lo strumento della “Defusione” (disinnescare), come tecnica di gestione dello stress permette agli operatori di guardare alle proprie emozioni e vissuti con una modalità nuova, attraverso la condivisione, il distanziamento, la rielaborazione in positivo. Anche per questa attività si è messo a disposizione un team di psicologi delle diverse Unità operative aziendali, coordinate dal direttore della UOC dipendenze patologiche della Asl, Moreno Di Pietrantonio.

