Coronavirus, 23 casi sotto osservazione in Abruzzo

Quattro le persone tuttora in sorveglianza in Abruzzo per l'epidemia da Coronavirus: si tratta di quattro studenti, due cinesi nel Pescarese e due italiani nell'Aquilano, di recente rientrati dalla Cina. Nel complesso, a livello regionale, oltre ai casi ancora in corso, la sorveglianza ha riguardato altre 19 persone, per cui si è concluso l'isolamento domiciliare di 14 giorni: due alla Asl dell'Aquila, tre a quella di Chieti, dodici alla Asl di Pescara e quattro alla Asl di Teramo. In tutto i casi sotto osservazione sono 23.

Coronavirus, negativo il test sulla donna in quarantena alla Cecchignola: ha la congiuntivite

Solo in due casi, vista l'insorgenza di sintomi, è stato eseguito il test specifico da Coronavirus, che ha dato esito negativo. E' quanto emerso da una conferenza stampa che si è svolta alla Regione Abruzzo per fare

il punto sull'emergenza Coronavirus.

