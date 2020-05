© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coronavirus, la situazione migliora nettamente a. Nelle ultime ore, nei reparti Covid della Asl, i ricoverati sono scesi a quota 78; soltanto due quelli in. Il pericolo però è tutt'altro che passato. A tenere con il fiato sospeso sono ora ledi questi giorni, i cui effetti si vedranno alla fine del mese, ma soprattutto la ripresa della circolazione fra le regioni, a partire dai primi di giugno, che poterà tanta gente in Abruzzo e nel capoluogo adriatico, il più colpito dall'infezione anche per la sua vivacità economica e i suoi molteplici rapporti con le città del Nord.Il timore è che lapossa tornare ad alzarsi per il possibile arrivo da fuori di tante persone positive, ma asintomatiche. E proprio per la presenza in giro di asintomatici dentro o fuori il territorio, gli esperti continuano a raccomandare la massima prudenza. Oltre agli zero decessi, ieri si è registrato un altro dato positivo. In un solo giorno, un boom di guariti; 80 in più. Fra coloro che ce l'hanno fatta una 44enne di Rosciano, per settimane ricoverata in Rianimazione.