Coronavirus, il paziente numero 1 in Abruzzo al bar, al ristorante e al supermercato: isolate 10 persone

Ultimo aggiornamento: 09:22

Coronavirus, primo contagiato in Abruzzo. Effettuata la mappatura di tutti gli spostamenti del bancario 50enne di Brugherio avvenuti esclusivamente all’interno del territorio comunale di Roseto e solo per due giornate, prima dei sintomi della malattia. Sono state rintracciate anche le singole persone, in tutto una decina, con cui il paziente avrebbe potuto avere contatti: all’interno del ristorante nella zona sud di Roseto, per mangiare arrosticini, dove ha cenato un’unica volta e all’interno del bar dove si è recato per fare colazione, anche in questo caso, un’unica volta. Stando a quando riferito dal sindaco di Roseto, anche in un supermercato sempre nella zona sud.I contatti così rintracciati sono stati già sottoposti a sorveglianza sanitaria e, al momento, nessuno presenta sintomi che possano far pensare ad un eventuale contagio. Anche l’Ing. Silvio Liberatore, Dirigente della Protezione Civile Regionale si è detto molto rassicurato dal fatto che siano stati già tracciati tutti gli spostamenti del paziente 1 che, di fatto, descrivono una situazione fortemente circoscritta, confermando così l’Abruzzo una regione “fuori cluster”.