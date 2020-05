Allarne a Vasto. Un intero palazzo, abitato da famiglie rom, è stato infettato dal coronavirus. La notizia, durante una diretta facebook, arriva dal sindaco Francesco Menna che molto preoccupato annuncia: «Questa mattina mi hanno comunicato 14 nuovi casi positivi di persone nello stesso stabile, nello stesso condominio, nello stesso quartiere. Si tratta della zona di San Paolo che deve diventare subito zona rossa, il quartiere deve essere interedetto, i cittadini di San Paolo capiranno, è l'unico modo di garantire la sicurezza».

Il sindaco Menna non nomina mai la comunità rom, ma è stato accertato dalle autorità sanitarie che si tratta di diverse famiglie di etnia rom che abitano da anni a Vasto: risiedono nello stesso palazzo e hanno partecipato a un funerale a Campobasso il 30 aprile dove si sarebbero infettate. Come si legge nelle testate molisane, il via vai di famiglie rom era iniziato già nei giorni precedenti alle esequie e questo avrebbe favorito i contagi. Tra ieri e oggi i residenti a Vasto risultati positivi sono 19: ieri ne sono stati comunicati altri 5, sempre di persone rom, oggi 14.

«Perché loro possono uscire dalla regione e andare in Molise a fare il cavolo che gli pare e noi chiusi in casa da 2 mesi» sbotta un residente sui social. A San Paolo sono molto arrabbiati anche perché queste persone, tornate da Campobasso, hanno continuato a girare nel quartiere frenquentando supermercati e luoghi pubblici. Il post del sindaco riporta molti commenti negativi di residenti, ora costretti a fare altri sacrifici dopo due mesi di lockdown. Sul funerale in Molise, la procura di Campobasso ha aperto un'inchiesta. L'ipotesi di reato è epidemia colposa legata a comporantamenti omissivi.

