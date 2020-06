© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esiste presso ildi Chieti un reparto filtro o come si chiama in gergo «reparto grigio» che ha la funzione di evitare i focolai intraospedalieri da. È stato attivato subito dopo la chiusura dei reparti Covid spostati per lo più ad Atessa, dopo il 25 maggio.Per chi oggi si reca al nosocomio di Chieti i rischi di contrarre ilsono ridotti a zero certamente per lacostante ed accurata sanificazione degli ambienti ospedalieri, ma grazie soprattutto a questo reparto cuscinetto che evita il diffondersi del virus. «che attualmente arriva al pronto soccorso e viene sottoposto a tampone - spiega il pofessor, direttore della Clinica Medica e Capo del Dipartimento medico del Policlinico Santissima Annunziata di Chieti, viene ricoverato in questa zonache si trova all'ottavolivello, Blocco A. Qui sostano sia i pazienti di tipo medico che chirurgico in attesa dell'esito del tampone che deve essere letto entro quarantotto ore dal centro preposto».«Successivamente - prosegue il p- viene trasferito nel reparto di destinazione definitiva che può essere o la Clinica Medica o una delle chirurgie. In questa fase di attesa della risposta del tampone, gli standard di sicurezza e di prevenzione sono elevatissimi: i pazienti vengono posizionati ad un metro e quaranta centimetridi distanza l'uno dall'altro e questo comporta anche una ridotta capacità di accoglienza rispetto alla capacità originaria. Sono sempre diciassette i letti disponibili - spiega Cipollone- ma con un posizionamento diverso dal passato per garantire la distanza di sicurezza».