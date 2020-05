Coronavirus, addio a Maria: è la dodicesima vittima di Ortona

Emergenza Covid-19: altra vittima in città, muore una donna di 93 anni. Si tratta di Maria Mastrocola residente nella popolosa frazione di Villa Caldari di Ortona che è stata zona rossa per 26 giorni. Mastrocola era da tempo positiva al coronavirus ed è stata ricoverata per 10 giorni all’ospedale di Chieti, le sue condizioni si sono via via aggravate fino al decesso di ieri. A Villa Caldari è stato riscontrato il primo morto d'Abruzzo, il barista Maurzio Mosciatti, il suo contagio è ancora un mistero, solo dopo la morte si è scoprtoe che era stato infettato dal Covid-19.

I casi di contagio restano, fortunatamente, fermi a 73 da giorni, mentre i decessi salgono a 12: nove a Villa Caldari e tre ad Ortona centro. La Asl Lanciano Vasto Chieti ha inoltre comunicato che 7 persone, risultate positive, sono ufficialmente guarite. Di queste 3 sono di Caldari, 2 di Ortona centro e le altre 2 sono di contrada Casone e Lazzaretto.

