Quattordici nuovi casi di coronavirus innell'ultima settimana. Sono emersi dall'analisi di 8.035 tamponi: è risultato positivo lo 0,17% dei campioni analizzati. Il totale regionale dei pazienti affetti da Covid-19 sale così a quota 3.271. Sei i decessi negli ultimi sette giorni: il bilancio dellearriva a 453.«Pur non trattandosi di, si può parlare di fatto di azzeramento perché siamo ai livelli minimi di circolazione del virus che, in assenza di un vaccino, si potevano raggiungere», commenta il direttore dell'Unitàoperativa complessa di Microbiologia e virologia clinica a valenza regionale della Asl di Pescara,«Le attuali condizioni climatiche - spiega l'esperto - fanno sì che il virus si latentizzi in maniera asintomatica persuperare un periodo a lui sfavorevole. È altamente probabile che il, in Italia e nell'area mediterranea, d'estate non creerà problemi, magari continuando a circolare in maniera silente. È possibile che il Covid-19 torni in autunno. Proprio per questo dobbiamo agire con, non dobbiamo abbassare la guardia e dobbiamo prepararci per quello che potrà essere, anche se una eventuale nuova ondata sarà meno grave e imponente perchéormai siamo preparati».