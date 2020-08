© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riscontrati nove nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore nella Marsica. Tre sono macedoni rientrati dal loro paese di origine a Celano, mentre sei sono stati registrati nei centri di accoglienza di Canistro e Civita d’Antino. E’ stato lo stesso sindaco di Celano, Settimio Santili, a dare la notizia. «Mi è stata appena notificata la nota ufficiale dalla Asl nella quale mi si comunicano 3 nuovi casi asintomatici positivi al Covid19 di persone residenti a Celano, di rientro dal loro paese di origine in Macedonia. Le 3 persone stanno bene, fanno parte di un unico nucleo familiare, sono in quarantena presso la loro abitazione sin dal loro rientro del 15 agosto in cui sono stati sottoposti a tampone». Il primo cittadino ribadisce: « E’ fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’ aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, larghi, vie, lungomari)".