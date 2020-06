Coronavirus, nessun paziente nelle terapie intensive dell'Abruzzo

In Abruzzo non ci sono più pazienti affetti da Covid-19 ricoverati in terapia intensiva. Ieri erano due, ma nelle ultime ore sono stati trasferiti in terapia non intensiva. Dai test di laboratorio più recenti non sono emersi nuovi casi, il totale è fermo a 3.287.



Gli attualmente positivi sono 197, quindi 85 meno di ieri: 33 pazienti sono in ospedale, mentre gli altri 164 sono in

isolamento domiciliare. I guariti salgono a quota 2.626 (+83). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti 105.653 test.



Del totale dei casi positivi, 225 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 818 in provincia di Chieti, 1586 in provincia di Pescara, 632 in provincia di Teramo, 25 fuori regione, mentre per un caso non è indicata la provenienza. © RIPRODUZIONE RISERVATA