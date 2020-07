Ospite positivo nell'albergo, eseguiti 44 tamponi: ecco i risultati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Resta ancora chiuso per il coronavirus l’albergo di Aielli e ieri mattina come comunicato dal primo cittadino, Enzo Di Natale, nella struttura è arrivato il personale della Asl 1 e ha effettuato i prelievi della mucosa tonsillare a tutti i presenti. «Sono stati eseguiti, in mattinata, 44 tamponi. Sottoposti all'esame- aggiunge il primo cittadino- tutti coloro che si trovano in isolamento all'interno della struttura alberghiera. Nessuno di loro presenta attualmente alcun sintomo. Nel pomeriggio saranno trasportati presso l'istituto zooprofilattico di Teramo dove verranno analizzati. Entro domani dovremmo avere i risultati».Il sindaco Di Natale ha anche chiesto , se era il caso, per avere una risposta immediata che i tamponi venissero sviluppati al laboratorio dell’ospedale di Avezzano. «Mi è stato risposto- precisa il sindaco- che era meglio effettuare gli sviluppi a Teramo perché l’istituto zooprofilattico dà risultati sicuri».