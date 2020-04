Coronavirus, riaprono i negozi per bambini: in fila sotto la pioggia

Coronavirus, a giudicare la lunga fila di clienti in attesa sotto la pioggia, a Pescara la scelta di dare il via libera alla riapertura dei negozi di abbigliamento per bambini non appare sbagliata. In effetti, l’arrivo della primavera in pieno lockdown pone il problema del rifornimento per i più piccoli. E a Pescara molte mammme sono rimaste in fila sotto la pioggia per fare i primi acquisti dopo lo stop di oltre un mese ai negozio di abbigliamento.

