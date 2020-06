Anche se non sono stati registrati nuovi contagi, l'Abruzzo piange altri due morti per il coronavirus. A Lanciano è morta, dopo due mesi di malattia, Isotta Di Florio di 60 anni. Si tratta del nono decesso per Covid in città. La donna, che aveva altre patologie, si è ammalata a fine marzo con ricovero a Chieti e poi è stata trasferita ad Atessa nel Covid-Hospital dove si è aggravata prima di tornare a Chieti, dove è morta. Il sindaco Mario Pupillo esprime il cordoglio della città per questo nuovo lutto. L’altro decesso riguarda una donna di 84 anni di Montesilvano. © RIPRODUZIONE RISERVATA