Nel Pescarese aumentano i contagi da Coronavirus, arrivati a quota 255; aumentano le persone in terapia intensiva e purtroppo anche i decessi. Fra giovedì e ieri pomeriggio, nel giro di neppure 24 ore, se ne sono registrati sette. Due giovedì e ben cinque nella giornata di ieri. Fra coloro che non ce l'hanno fatta, una donna di 44 anni di Pianella, che lascia due figli di 12 e 18 anni e nello sgomento e nella tristezza più totale il paese.La donna, nelle settimane scorse, aveva assistito in ospedale il 68enne sempre di Pianella, risultato dopo la morte positivo al coronavirus. Quello dell'uomo, che era ricoverato per altre patologie, è stato il primo decesso Covid nel Pescarese. Un contagio per la 44enne quasi immediato e nel tardo pomeriggio di giovedì il decesso. Oltre alla donna, non ce l'hanno fatta cinque anziani. Due di Collecorvino: un 81enne che aveva già dei problemi di salute e una 88enne, che sarebbe stata contagiata da un familiare che lavora nell'ospedale di Penne. Anche il figlio della donna è risultato positivo al coronavirus e si trova ora in isolamento. Nelle ultime ore a Collecorvino, stando al sindaco e presidente della Provincia Antonio Zaffiri, si registrano oltre ai due decessi, otto casi di covid 19 e 35 persone in quarantena. Morti in ospedale anche un anziano di Città Sant'Angelo, un 90enne di Pescara e una 81enne di Montesilvano. Quasi tutti i decessi delle ultime ore, in assoluto le più drammatiche sino ad ora, sono avvenuti per complicanze vascolari.