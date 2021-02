Brindisi in auto per festeggiare San Valentino, violando il coprifuoco. Coppia di fidanzati, sanzionata dai Carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro. Un fine settimana intenso per i militari dell’Arma castellana, impegnati in servizi preventivi, finalizzati alla verifica del rispetto delle disposizioni normative in materia di contenimento del contagio da Covid-19. Diverse le sanzioni elevate dagli uomini in divisa. In particolare, in un bar di Castel di Sangro nove clienti erano intenti a consumare alcolici al bancone, dopo le ore 18. Le vetrate oscurate da un tendaggio, impedivano la visuale, ma non i piedi dei consumatori, tanto da insospettire i carabinieri che hanno sanzionato tutti i componenti della comitiva, nonché l’esercente.

Cosi come, sempre a Castel di Sangro, i Cc, hanno individuato 4 giovani di origine est europea, che nonostante i divieti agli spostamenti previsti per le regioni in zona arancione, stavano trascorrendo il weekend in un Hotel. Ma c’è stato anche chi, in orario notturno, si è intrattenuto in un ristorante regolarmente chiuso al pubblico e nella pubblica via, senza giustificato motivo e privo dei previsti dispositivi di protezione individuale.

