Ancora una vittima del Covid a Pescara. Ieri a perdere la vita, stroncato in pochi giorni dal virus, è stato Paolo Emilio Napoleone, 51 anni, originario di Roma ma da anni residente a Pescara. Gestiva da qualche tempo il negozio L'Arte del Caffè nella centralissima via Chieti. E' morto all'ospedale clinicizzato di Chieti dove era stato ricoverato. Anni fa aveva gestito un negozio in via Gobetti, successivamente aveva trasferito l'attività a Città Sant'Angelo e solo di recente era tornato a Pescara dove aveva rilevato il negozio di cialde per caffè da Alessandro Girgenti.

Proprio quest'ultimo lo racconta con dolore e affetto: «Paolo - sottolinea Girgenti - era una persona perbene, il classico romano gioviale ma anche grande lavoratore. Solo pochi giorni fa avevo letto un suo post su Facebook e mai avrei pensato che questo maledetto virus lo strappasse alla vita tanto velocemente. Mancherà a tutti». Piena di messaggi di cordoglio e incredulità la sua bacheca facebook: le foto in compagnia degli amici testimoniano quanto Paolo Emilio Napoleone fosse amato.

