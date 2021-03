20 Marzo 2021

di Berardo Lupacchini

(Lettura 1 minuto)







A settant'anni e dopo cinquanta a sistemare le chiome Franco Paolini, parrucchiere di Penne, si è dovuto arrendere. Il Covid purtroppo ci ha messo del suo, inguaiandolo senza appello dopo una degenza in ospedale, a Pescara. Un parrucchiere storico, Franco, benvoluto per la sua serietà e la sua competenza. Un artigiano che da decenni era il riferimento fisso nella sua attività di via Verrotti che gestiva con le figlie Adele, Daniela e Federica le quali hanno dato vita anche a un centro estetico.

Penne dunque piange ancora per il virus. Franco Paolini è la vittima numero 25 dall'inizio dell'epidemia, un anno fa. La situazione a Penne è di "sorveglianza particolare" da parte delle autorità sanitarie sulla base dell'ordinanza del 12 marzo scorso del presidente della Regione Marco Marsilio. I positivi sfiorano quota 100, mentre dal Comune si precisa che il numero dei guariti non gli viene comunicato in tempo reale, ma dopo molti giorni, per cui è difficile ufficializzarne il dato che renderebbe più completa l'informazione. In ogni caso, la campagna vaccinale prosegue a contrada Campetto dove nel palatenda è ripresa a pieno ritmo.