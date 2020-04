Coronavirus, morto a 62 anni Mauro Garibaldi: lavorava all'Inps

Nelle ultime ore è morto per Coronavirus un 62enne di Cepagatti, Mauro Garibaldi. L'uomo era ricoverato già da diversi giorni nell'ospedale di Atri. Era molto conosciuto, lavorava nella sede Inps di Chieti. Qualche anno fa aveva prestato servizio anche a Pescara.

Ieri a Cepagatti risultati positivi altri due residenti; uno si trova già in ospedale mentre l'altro è ricoverato in una Rsa, dove quasi certamente ha contratto il virus.

