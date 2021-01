Il Covid si è portato via Francesco Richetti, l’imprenditore 59enne siciliano, originario di Ramacca in provincia di Catania, che aveva scelto proprio Teramo per i suoi investimenti nell’industria del settore dolciario e finger food. Da fornitore, all’epoca, di Aristide Malavolta quando ancora a Sant’Atto esisteva l’omonimo gruppo, dopo il tracollo di Malavolta ha prima preso in affitto un ramo d’azienda, per poi acquistare e realizzare un proprio capannone con grandi investimenti, dove ha sviluppato la linea di punta che è quella delle fette al latte ma anche il cosiddetto finger food.

Già da diverse settimane, ormai, era risultato positivo al test del Covid19, ma mai ci si sarebbe immaginati questo triste epilogo. Il decesso è avvenuto, l’altra notte, all’ospedale Cannizzaro di Catania dove era stato ricoverato a causa di un improvviso peggioramento delle sue condizioni respiratorie. Eppure, anche da lì, ha sempre continuato a mantenere i rapporti telefonici con i suoi collaboratori più stretti, com’era solito fare, proprio per dare indicazioni e avere ragguagli in merito all’azienda, la Richetti spa di Sant’Atto.

«La sua dedizione al lavoro lo ha sempre contraddistinto», raccontano oggi alcuni amici imprenditori di Teramo. Ed è proprio da ambienti imprenditoriali che è venuta fuori la notizia. In azienda, ieri, si sono susseguite le riunioni. Importante sarà adesso mantenere fermo il controllo di una realtà produttiva importante per il territorio con oltre 140 dipendenti tra stagionali e fissi. Nel lavoro Richetti era affiancato da uno dei tre figli, Francesco, e dalla moglie. Eppure tutti avevano scelto di continuare a vivere in Sicilia, a Ramacca, un paese a 30 chilometri da Caltagirone, sua terra d’origine, e viaggiare.

