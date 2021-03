21 Marzo 2021

di Michele Narcisi

(Lettura 1 minuto)







Dolore a Tortoreto (Teramo) per la morte di Giacomo Di Lorenzo, 84 anni, per lunghi anni titolare di una piccola azienda edile portata avanti con molta dedizione e competenza. A portarselo via è stato il Covid-19, dopo una degenza all'ospedale di Atri. In considerazione del fatto di una vasta parentela e di una lunga catena di amicizie si è fatto in modo che la messa e l'orazione funebre celebrate nella chiesa di San Nicola ubicata presso il centro storico si svolgessero in streaming, una cosa che da queste parti, ossia in Vibrata, non è frequente a verificarsi.

Ad organizzare l'evento è stata la stessa impresa di onoranze funebri condotta insieme alla famiglia da Fabio Di Sabatino, che ha trovato l'assenso del titolare della parrocchia, don Vincenzo Di Egidio. Ieri, sabato, hanno partecipato al funerale più di 100 persone, molte delle quali altrimenti impossibilitate a dare l'estremo saluto ad un artigiano conosciuto e apprezzato da tutti i tortoretani. «Siamo consapevoli- ha detto Di Sabatino- dell'importanza di partecipare al funerale per una corretta elaborazione del lutto. Questo grazie alla collaborazione del sacerdote don Vincenzo Di Egidio».