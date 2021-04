23 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







Tra le ultime vittime del Covid in Abruzzo risulta anche Gianfranco Campanella, morto a 58 anni per le conseguenze del virus. Campanella era conosciuto a Francavilla per il suo impegno con l’istituto di riabilitazione Santa Caterina: era lui a guidare il pulmino per il trasporto dei disabili ospiti del centro. Nella struttura, poco prima di fine febbraio, si è sviluppato un focolaio Covid che ha colpito tredici tra ospiti e operatori. Situazione che è stata anche oggetto di un’attività ispettiva del Nas.