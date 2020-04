Coronavirus, è morto il medico dentista Tommaso Di Loreto, 67 anni, di Montesilvano. Molto conosciuto e stimato. A Pasqua se ne è andato stato il medico Di Loreto, molto noto in città anche per i suoi trascorsi sportivi. Appassionato di calcio a 5, era presidente-allenatore della squadra femminile “Montesilvano Centro”.



Tifoso interista e del Pescara che seguiva anche in trasferta. Lascia la moglie Alina e il figlio Simone, dentista anche lui, molto stimato dai pazienti. Tommaso aveva avvertito circa 20 giorni fa uno strano malessere e si era fatto accompagnare da un amico all’ospedale del capoluogo.

Pescara, addio ad Aldo Marino politico e commerciante sempre a difesa di Corso Vittorio

Pescara, muore d'infarto il ristoratore Ernesto Vianello, storico titolare del ristorante Acquapazza

Molti si aspettavano che venisse dimesso entro pochi giorni; invece, nonostante la sua fibra di sportivo, era stato intubato e, due giorni fa, è stato vinto dal male.

Ultimo aggiornamento: 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA