Coronavirus, morto a 54 anni l'ex consigliere comunale Massimo Martini

Muore per Covid all’età di 54 anni Massimo Martini di Mosciano Sant’Angelo. E’ stato consigliere comunale nelle file del centrodestra fino al 2013. Poi è approdato nella lista civica Azione Politica Mosciano. L’uomo era molto conosciuto in città e le ultime interviste, per parlare di tasse, risalgono a pochi mesi fa. A dare la notizia della sua scomparsa con un post su Facebook è stato il Pd di Mosciano.



Ieri sono stati sono stati effettuati 3601 tamponi-rapidi 12 dei quali risultati positivi. In totale nel Teramano, riguardo allo screening di massa, sono stati effettuati 6469 tamponi con 19 positivi rilevati in tre giorni. Nel dettaglio Arsita 241 tamponi effettuati 2 positivi, Bisenti 405 tamponi effettuati 2 positivi, Castellalto 223 tamponi effettuati 1 positivo, Castiglione 381 tamponi nessuno positivo, Castilenti 314 tamponi nessuno positivo, Cermignano 345 tamponi 4 positivi, Civitella del Tronto 754 tamponi 2 positivi, Montefino 324 tamponi nessuno positivo, Morro d’Oro 418 tamponi 1 positivo, Torricella sicura 461 tamponi 1 positivo, Tortoreto 1178 tamponi 4 positivi, Fano Adriano e Crognaleto 292 tamponi 1 positivo, Comuni della valle siciliana (Castel Castagna, Castelli, Colledara, Isola del Gran Sasso e Tossicia) 1110 tamponi 1 positivo. Nella giornata oggi i tamponi saranno effettuati nei comuni di Basciano, Campli, Castilenti, Morro d’Oro, Torricella Sicura e Tortoreto. Domani proseguiranno gli screening in Val Vibrata. A Corropoli dal 16 al 19. Ad Ancarano sabato in attesa di conferma della Asl.

