Coronavirus, morto Claudio Favoriti: gestiva il Gran Caffè di Avezzano

Il coronavirus fa un'altra vittima ad Avezzano. Si tratta di un noto imprenditore, Claudio Favoriti, 61 anni, originario di Ortucchio, gestore del Gran Caffè di Avezzano, sito nella centralissima Piazza Risorgimento. A dare il triste annuncio è stato il sindaco Giovanni Di Pangrazio: «Avezzano perde un uomo buono, sempre disponibile con tutti. E’ stato un simbolo, un punto di riferimento della città. Una persona accogliente, buona. È una notizia dolorosa che ci lascia attoniti. Per me è stato un caro amico».

E’ morto, ieri mattina, all’ospedale Spallanzani di Roma dove era stato ricoverato dopo aver contratto il Covid 19. «Se ne va un signore, un commerciante vero, sincero, una persona che non si è mai tirata indietro nemmeno davanti alle difficoltà e che non esitava mai a spendere anche il proprio denaro, per investire, innovare». A parlare è il presidente Confcommercio di Avezzano e Marsica, Giuliano Montaldi, che commenta così la morte dell'affiliato storico dell’associazione. Oltre alla moglie, Carmela, Favoriti lascia tre figli: William, Pasqualino e Giovanna. Il servizio funebre si svolgerà domani mercoledì , alle 14.30, alla Cattedrale di Avezzano. La sepoltura avverrà al cimitero di Ortucchio nella tomba di famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA