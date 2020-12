Avezzano, stroncato dal coronavirus il chirurgo plastico Elti Di Rodeano

Morto ieri sera per Covid all’ospedale dell’Aquila Giannandrea Elti Di Rodeano, 82 anni, docente di chirurgia plastica ed estetica, che per anni ha lavorato come chirurgo nel nosocomio marsicano. Il professore lascia un ricordo indelebile per professionalità, gentilezza e generosità in tutti coloro che lo hanno conosciuto: pazienti, colleghi e amici.

Ieri ad Avezzano nonostante la pioggia c’è stata affluenza in tutte le postazioni per lo screening di massa: oltre ai drive through dell’Interporto, dell’ex Crab e di via Moro , le palestre della Vivenza, del Liceo Classico, del Liceo Artistico, dello Stadio dei Pini e di via Pereto. I tamponi saranno eseguiti anche alla scuola primaria di Paterno, a San Pelino (locali della Parrocchia), ad Antrosano (palestra boxe Stadio dei Pini), a Cese nell’ex scuola e a Castelnuovo nell’ambulanza mobile, con app, alla Clinica Di Lorenzo.

