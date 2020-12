Coronavirus, morto in Abruzzo ristoratore di 51 anni. Era padre di quattro figli

Tra i morti dell'ultima ondata di coronavirus in Abruzzo anche un uomo di 51 anni di Martinsicuro, Simone Giovannini, padre di quattro figli, due sono gemelli. Al momento non è chiaro come abbia contratto il virus, comunque, stando a quando riportato da alcuni conoscenti, aveva iniziato ad avvertire i primi sintomi all’inizio del mese. Dopo alcuni giorni la sua situazione di salute si era aggravata. Il ricovero in ospedale e ieri il decesso nel reparto di malattie infettive del Mazzini di Teramo. Simone, nella sua città era molto conosciuto perché era stato il titolare per molti anni di un ristorante pizzeria al centro. «Sono scioccato dalla notizia – afferma il sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni – un’altra giovane vita spezzata da questo nemico invisibile, ma letale. Sia a livello personale che a nome di tutto il consiglio comunale ci stringiamo al dolere della famiglia».

Ultimo aggiornamento: 08:42

