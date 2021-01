Un altro grave lutto per coronavirus in Abruzzo. È morto ieri sera, a 66 anni, Vitale Raspa, noto imprenditore di San Salvo ricoverato da qualche tempo in ospedale a causa del Covid-19. L'uomo aveva contratto il virus dopo l'ultimo periodo estivo come altri membri della famiglia. Per l'imprenditore, che soffriva anche di una patologia cardiaca, qualche giorno fa si è reso necessario il trasferimento nel reparto di Terapia intensiva di Chieti. Tutti speravano di rivederlo presto nel suo supermercato Gm Raspa di via dei Cipressi.

Il 66enne era noto in città per la storica attività di famiglia, iniziata in via dello Stadio. La notizia ha colpito duramente i cittadini che solo ieri pomeriggio hanno salutato l'altro imprenditore morto, sempre a causa del Covid-19, Nicola D'Addario di 64 anni. Raspa lascia la moglie e due figli. Tutti quelli che lo hanno conosciuto lo ricordano come un uomo affabile, generoso e onesto che lascerà un vuoto incolmabile. «Sono giorni di notizie orribili – ha commentato a caldo il sindaco Tiziana Magnacca – A questo punto la mia città è ferita, olpita al cuore. Ci mancherete, pilastri!».

In pochi minuti sui social si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio e i ricordi legati all'imprenditore ben voluto da tutti. «Abbiamo vissuto una bella avventura insieme – sono le parole commosse dell'architetto, ed ex assessore, Agostino Monteferrante che ha curato la realizzazione del nuovo punto vendita – il suo nuovo negozio, una storia di lavoro, di coraggio, di innovazione. Un grande cuore malato che questo maledetto virus non ha risparmiato. Ciao Vitale, ti abbiamo voluto bene. Abbiamo voluto bene ad un gentiluomo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA