Coronavirus, addio a Elide: è la quinta vittima della casa di riposo

Nel Pescarese 11 nuovi casi di coronavirus sui 12 registrati in tutta la regione e purtroppo altri tre decessi di persone anziane, alcune delle quali erano ospiti di case di riposo come la 87enne Elide Consolo, morta martedì sera all'ospedale civile. La donna, che risiedeva a Pescara, viveva da un po' nella casa del Santo Volto di via Marinelli a Montesilvano, dove a metà aprile sono stati riscontrati una ventina di infezioni da Covid fra gli anziani e gli operatori sanitari ed Elide è quinta vittima.

Nei giorni immediatamente successivi sono morte quattro delle ospiti, fra loro anche la suocera 82enne di uno dei gestori. Quello dell'altro ieri è, quindi, purtroppo il quinto decesso nella struttura di via Marinelli. I funerali della 87enne si terranno in forma strettamente privata oggi, alle 16, nel piazzale della chiesa Regina della Pace di via Raffaello.

