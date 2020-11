Coronavirus, Marsica sotto assedio: quattro morti e polemiche sull'ospedale inadeguato al Covid

Ancora morti per covid nella Marsica: ieri mattina è deceduta al Pronto soccorso dell’ospedale dell'Aquila, Adele Parente, 80 anni di San Benedetto dei Marsi, mentre Giovannina Nanni, 83 anni, di Rociolo, si è spenta nella zona grigia. Salgono a 20 i deceduti nella Rsa di Don Orione: una donna, positiva al coronavirus, il cui nome non è stato comunicato. E’ sempre allarme rosso al nosocomio avezzanese dove i sanitari non riescono a far fronte alle richieste di ricovero che arrivano dai centri della Marsica e ieri i 16 consiglieri della maggioranza del comune di Avezzano in una lettera aperta alla direzione della Asl1 rivolgono pesanti accuse al direttore e precisamente di «aver provveduto con comportamenti superficiali a far diventare il nosocomio avezzanese un centro per malati Covid, senza che questo ne avesse la giusta predisposizione. La struttura è infatti priva di percorsi dedicati ai cittadini contagiati. Il personale sanitario- aggiungono- è privo di dispositivi di protezione individuale. Mancano i tamponi e i presidi necessari ad effettuare i test clinici. Inoltre il reparto di medicina interna è stato trasformato in reparto Covid, approfittando del fatto che i pazienti in degenza si erano infettati. Il contagio dell’intero reparto di medicina interna segue la positività al virus dei reparti di geriatria, ginecologia, ortopedia (anche questo in chiusura) e gastroenterologia. Per tale motivo, i sottoscritti consiglieri comunali, chiedono di volersi adoperare ad attuare i protocolli di sicurezza; che venga immediatamente allestito un pronto soccorso mobile; di riattivare i reparti per la normale degenza».

