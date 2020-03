L'amore esite. Esiste quando ci si abbracca allegri, esiste quando la vita scappa via. Una coppia di anziani, da sempre insieme, è come se avesse acceso un alert: dimmi quando te andrai, dimmelo per favore anche se sei lontano. Moglie e marito sono morti a distanza di un'ora l'una dall'altro. Prima lei, 73 anni, colta da malore nella sua casa di Pineto, un'ora dopo lui, 74 anni, in un ospedale Covid-19, ad Atri, in Abruzzo, dove era ricoverato dopo aver contratto il Coronavirus. Lei, invece, era negativa. A farla morire non è stato il virus che aveva infettato il marito, ma da quando il suo compagno l'aveva lasciata per andare in ospedale non era più lei, soffriva anche per quel distacco. La malattia poi ha preso il sopravvento e la donna è morta. Poco dopo è deceduto il marito. Ora sono di nuovo insieme. Come lo sono stati per tanti anni.

Prostrate dal dolore le due figlie, un senso di vuoto che non le abbadona: non potranno neanche accompagnare i genitori nell'ultimo saluto. I cimiteri sono chiusi e gli addii sono semplici benedizoni prima della tumulazione in solitudine, come prevede il decreto ministeriale perché i funerali, se ci sono assembramenti, possono essere fonti di contagio. La benedizione della coppia di coniugi sarà martedì 24 marzo alle 15,30 al cimitero di Mutignano.

A dare la notizia della scomparsa è stato il sindaco Robert Verrocchio sulla sua pagina Facebook: «Cari concittadini, purtroppo mi hanno appena comunicato in maniera ufficiale che a Pineto si è verificato un altro decesso, il secondo legato al Covid-19. Si tratta di un uomo ricoverato da qualche tempo e risultato positivo al virus. In questo caso la famiglia è stata colpita da un doppio lutto, essendo scomparsa, sempre nella giornata odierna, ma per problematiche non legate al Covid-19, anche la moglie dell’uomo. Mi stringo ai famigliari e rassicuro tutti sul fatto che i contatti diretti di tutti i contagiati sono stati mappati e sottoposti a isolamento come da procedura. Invito nuovamente tutti a restare a casa, solo così potremmo presto debellare questo virus e ritrovare le nostre libertà».

