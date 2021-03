5 Marzo 2021

Sale a cinque il bilancio delle vittime in una casa di riposo di San Valentino in Abruzzo Citeriore in cui, a metà febbraio, si era sviluppato un imponente focolaio di Covid-19: erano risultati positivi 28 ospiti su 30 e tutti e sette gli operatori. Due i decessi più recenti, che si aggiungono ai tre dei giorni scorsi. Alcuni dei malati si sono nel frattempo negativizzati, mentre altri sono tutt'ora positivi e sono ancora in cura.