Coronavirus, sei morti in Marsica: tra le vittime il titolare di un'autoscuola

Il Coronavirus continua a fare vittime in tutta la Marsica, ben sei le persone decedute nelle ultime 24 ore: oltre a quattro anziane ci sono anche un 46enne e un 58enne. All’ospedale è morto, Stefano Costa, 46 anni, di Massa d’Albe , che era stato ricoverato domenica scorsa ed è deceduto giovedì per arresto cardiaco ma è risultato positivo al tampone post mortem. Ieri mattina, invece, è morto Marco Calisi, 58enne avezzanese, titolare dell’autoscuola Kennedy. L’uomo era ricoverato da qualche giorno all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove era arrivato in condizioni disperate dal nosocomio di Avezzano. Era malato da tempo e il contagio da coronavirus ha contribuito all’aggravarsi delle sue già precarie condizioni di salute. Molto conosciuto in città così lo ricorda il nipote Roberto Calisi sul web: « 38 anni di vita vissuta insieme a te ... Ricordo ogni singolo momento trascorso insieme..un legame fortissimo... Tanto forte da non averci mai fatto perdere mai litigare mai odiare..te ne sei andato senza dirmi niente».

Le altre vittime sono: una 87enne e una 82enne di Avezzano, una 85enne di Canistro e una 91enne di Capistrello. Il contagio anche se sta rallentando sono si ferma e ieri in tutta la Marsica sono stati registrati 45 casi, di cui 16 ad Avezzano. Il Covid non ha risparmiato la Procura della Repubblica di Avezzano dove sono stati registrati contagi tra il personale amministrativo e della polizia giudiziaria. In giornata tutti i locali sono stati sanificati

