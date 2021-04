Coronavirus, morta suor Gabriella Palantrani: aveva 79 anni

La famiglia delle suore Ferrari dell'Aquila registra una vittima per Covid. Si sono celebrati ieri mattina, nella chiesa di Santa Maria del Soccorso presso il cimitero cittadino, i funerali di suor Gabriella Palantrani. La religiosa è morta all’età di 79 anni in Puglia venerdì scorso dopo aver contratto anch’essa il virus della pandemia. L’istituto delle suore Zelatrici del Sacro Cuore ha, infatti, una sede in provincia di Barletta – Trani.

Paradossalmente negli stessi giorni in cui il virus ha accredito le due case aquilana, anche le succursali in Puglia e all’estero hanno avuto problemi di contagi. A parte le case aquilane di San Giuseppe e San Gregorio contagiate reciprocamente, i casi fuori regione sono indipendenti uno dall’altro. Suor Gabriella Palantrani era attualmente ospite dell’istituto di Bisceglie ed in passato, prima del terremoto del 2009, è stata anche nelle residenze aquilane e ora è ritornata nel capoluogo abruzzese per essere sepolta nella cappella delle religiose.

