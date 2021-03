17 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







E' morta ieri pomeriggio, per complicanze legate al Covid-19, la maestra di storia e geografia Enrichetta Iacovone. Aveva 67 anni e insegnava alle elementari dell'istituto comprensivo Roseto 1. Una prof molto amata da studenti e genitori. L'insegnante aveva anche fatto il vaccino, ma il suo stato di salute, a quanto pare, era stato già compromesso dal virus. E' deceduta nel reparto Covid Hospital di Giulianova.

All'inizio era stata portata al nosocomio di Atri, trasferita poi nella struttura di Giulianova quando le sue condizioni si sono aggravate. A dare la notizia della sua scomparsa è stato ieri il papà di un bimbo, pubblicandola sui social network: «È appena venuta a mancare un'insegnante di mio figlio per Covid, è morta perché ha fatto il suo lavoro rimanendo con i bambini». Poi in serata il post su Fb del sindaco Sabatino Di Girolano: «Apprendo con grande sgomento che è deceduta un'insegnante della scuola elementare D'Annunzio per Covid. Esprimo il dolore dell'amministrazione comunale e della città tutta per il lutto che ha colpito la famiglia, gli studenti e tutta la comunità scolastica».