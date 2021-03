7 Marzo 2021

Aveva disputato tante partite di calcio, vincendone molte, ma ha perso quella contro il Covid. E’ morto cosi’ due sere fa Sandro Petricca (all’anagrafe Alessandro), l’ottantenne ex calciatore del Montesilvano; una figura molto nota in città, perché sempre disponibile e dotato di un pizzico di ironia.

Di Sandro calciatore alla fine degli anni 50 si ricorda la splendida marcatura, quasi sotto rete, inflitta alla blasonata Mezzanotte Pescara. Con una “rovesciata” da manuale sbloccò il risultato (0-1), meritando gli applausi anche degli avversari. Giocava da mediano e non lesinava di andare in rete. Appese le scarpette al chiodo, era andato a lavorare ai mercati all’ingrosso di frutta. Lascia moglie Annalisa, i due figli Martina ed Andrea e le nipotine, che lo ricordano come nonno affettuoso. I funerali ieri nella chiesa madre di Sant’Antonio di Montesilvano.