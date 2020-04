Coronavirus, il feretro di Mimmo Grosso ferma al porto: in arrivo cento multe

Un funerale sotto l'occhio della questura. Ieri le forze dell'ordine hanno visionato foto e video del passaggio del feretro di Mimmo Grosso, mitico leader della marineria di Pescara morto per coronavirus, al porto della città abruzzese dove il carro funebre ha fatto un lunga sosta e dove, presente anche il sindaco Carlo Masci, la salma è stata omaggiata con l'urlo straziante delle sirene dei pescherecci e lunghi applausi. Un saluto commosso, cuori scossi dall'emozione, qualche abbraccio, la zona tappezzata di striscioni: nell'aria c'era una gran voglia di non lasciare andare via Mimmo, l'uomo di mille battaglie, il capitano, uomo grande della Pescara vera.

Coronavirus, addio a Nicola Marcantonio: nel suo castello matrimoni da favola

Camillo Grosso, per tutti Mimmo, aveva sono 58 anni. Anche se le disposizioni emergenziali hanno impedito la celebrazione del funerale, i colleghi del mare lo hanno voluro ricordare con un passaggio al porto prima della tumulazione al cimitero. Qella sosta sulla banchina nord per una decina di lunghissimi minuti avrà conseguenze, fanno sapere in questura.



La polizia, dopo aver identificato i presenti, provvederà a comunicare le sanzioni previste per la violazione dei decreti governativi in materia di assembramenti. Il carro funebre si è fermato in via Paolucci alle 15 di ieri. Dopo avere percorso il lungofiume in direzione mare, ha sostato nel piazzale della banchina nord tappezzata di pensieri per Mimmo: “Anche il mare piange il suo eroe”, “Mimmo la lotta è dura senza te”, “Tutta la marineria ti ringrazia”, “Sarai sempre nei nostri cuori”.

Coronavirus Pescara, muore la suora dei bambini, il dolore della scuola: «Eri il fulcro della nostra famiglia»

Ai bordi della strada qualcuno ha contato fino a cento persone che poi si sono in parte accalcate attorno al carro funebre. Tutti con la mascherina e lontani un metro l'uno dall'altro, ma attorno al feretro molti si sono abbandonati alle lacrime e l'emozione non ha retto alle regole ferre del decreto anti Codiv-19. Tra quella folla si stanno cercando i trasgressori. Rischia anche l'impresa funebre, la questura sta valutando se chiedere la sospensione temporanea dell’attività.

Coronavirus, muore Antonello Bianco Il sindaco: «Aveva il sole negli occhi»

Il sindaco Carlo Masci e l’ex consigliere comunale Riccardo Padovano hanno assistito defilati al passaggio del feretro. Il consigliere regionale Guerino Testa, inceve, si è fermato per qualche minuto nel piazzale davanti al carro funebre.



Ultimo aggiornamento: 10:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA