Coronavirus, medico contagiato in ambulatorio ad Avezzano

Un altro medico di 69 anni, avezzanese, ha contratto il Coronavirus nello svolgimento del suo lavoro nello studio privato. Le sue condizioni si sono aggravate e per questo è stato trasferito all’Aquila nell’ospedale G8. La struttura è attrezzata già da qualche giorno per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19. Il servizio d’Igiene della Asl ha avviato subito le procedure di valutazione epidemiologica dei soggetti entrati in contatto con lui e sono stati invitati a mettersi in isolamento per i 14 giorni successivi dal contatto col medico. «Rientrano nel contatto stretto - viene specificato - tutti coloro che sono stati visitati dal professionista o che hanno avuto con il medico un incontro ravvicinato (a meno di un metro) per oltre 10 minuti in una stanza chiusa».Sembra che il medico facesse parte anche di un coro parrocchiale e ora tutti i partecipanti potrebbe essere posti in quarantena. Aumenta ancora nella Marsica il numero dei contagiati: sono attualmente 7 le persone risultate positive al Coronavirus. Oltre a quest’ultimo, il barista di Pescina, il bracciante di San Benedetto dei Marsi, un militare di Tagliacozzo, uno di Cerchio, il medico che prestava servizio al pronto soccorso di Pescina, un altro di Scurcola Marsicana, un professionista ricoverato all’ospedale dell’Aquila , il pensionato di 69 anni avezzanese.