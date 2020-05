Da Vasto mascherine “made in Abruzzo” con il logo degli arrosticini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mascherineper sostenere laL’iniziativa è della grafica e creativa vasteseche, con il suo brand- “risparmia e fai bella figura”, come da proverbio dialettale - , ha conquistato le attenzione del pubblico a suon di loghi rivisti in chiave e abruzzese. Nelle sue elaborazioni, che finiscono su magliette, felpe, cappelli e altri gadget, ha rielaborato i loghi di celebri marchi dando loro una connotazione abruzzese. Un progetto cresciuto nel tempo e passato dal web ad unIn questi mesi in cui le attività sono rimaste ferme non si è arrestata però la creatività di Anastasia Massone che, nei giorni scorsi, ha lanciato una originale mascherina in edizione limitata che ha già raccolto consensi in rete.Il tessuto, infatti, è decorato con il disegno deglisimbolo per eccellenza dellaMa questo nuovo prodotto firmato Sparagn e Cumbarisc ha un nobile scopo di solidarietà. «In tanti ci avevano chiesto di realizzare delle mascherine - spiega Anastasia - ma non volevamo che la vendita di un prodotto di questo tipo, di cui oggi c’è necessità, fosse a scopo di lucro». Ed ecco che la creativa vastese, che già in passato ha collaborato ad iniziative solidali come la raccolta fondi promossa daion cui sono stati donati 120mila euro agli ospedali, ha deciso di devolvere tutti i proventi alla«Abbiamo scelto la Cri perché apprezziamo tanto il loro lavoro che, come in ogni situazione di emergenza, si rivela molto prezioso per l’intera comunità. Per questo abbiamo pensato che donare a loro il ricavato della vendita fosse il modo migliore per usare quei soldi». Chi sceglierà le mascherine realizzate da Anastasia Massone avrà quindi avere un prodotto originale ma, soprattutto, aiuterà il prossimo.