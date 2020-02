Coronavirus, malore per la moglie del bancario contagiato a Roseto, sta male anche la bambina di 5 anni

Coronavirus, improvviso malore per la moglie 47enne del bancario di Brugherio, trovato positivo al virus in Abruzzo. La donna si è sentita male qualche ora fa nella casa al mare di Roseto, dove la coppia con due bambini, di 5 e 8 anni, era venuta in vacanza venerdì scorso.

Coronavirus, primo caso di contagio in Abruzzo: è un impiegato di banca di 50 anni

Coronavirus a Fiumicino, la donna contagiata nella chat della scuola: «Io e mia figlia positive, mi dispiace...»

Il marito 50enne da martedì scorso è ricoverato nel reparto di Malattie infettive dopo aver manifestato i sintomi dell'influenza e un'insufficienza respiratoria, la donna con i due bambini di 5 e 8 anni - tutto e tre senza sintomi - erano rimasti a casa in isolamento fiduciario. Oggi la donna si è sentita male ed è stata subito portata all'ospedale Mazzini di Teramo dove le è stato fatto il tampone. In serata i risultati. I bambini, che in un primo momento non presentavano sintomi, sono stati presi in carico dall'ospedale di Teramo: la bambina di 5 anni ha i sintomi di una brutta influenza, il bambino di 8 sta un po' meglio, ma «devono essere fatti accertamenti approfonditi su entrambi i piccoli pazienti» dice l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. La Regione sta valutando dove ricoverare i due piccoli: mamma e figli non possono stare in un'unica stanza, ma vanno isolati, e i bambini non posso essere ricoverati in un reparto per adulti come Malattie infettive di Teramo. Un problema non da poco. Per ora i due bambini sono stati portati in ospedale per essere sottoposti a test per il Covid-19.

Coronavirus, l'infermiere negativo al test: «Contro di me insulti e minacce»

«Sappiamo che la donna non si è sentuta bene questa mattina, siamo preoccupati e stiamo monitorando la situzione» dice il sindaco di Roseto, Sabatino Di Girolamo.



Ultimo aggiornamento: 19:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA