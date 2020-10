Covid, in quarantena 5 classi del liceo scientifico e 15 prof. Il giallo del tampone falso positivo

Covid, in quarantena cinque classi dello Scentifico dell'Aquila. Gli studenti di cinque classi del liceo e una quindicina di professori, sono in isolamento nelle loro abitazioni dopo la scoperta di alcuni giovani positivi che frequentano le classi stesse. Sono in corso da parte delle autorità sanitarie, altre verifiche sul tracciamento degli altri contatti avuti dagli studenti positivi. Tuttavia in una delle cinque classi l'allarme, e quindi le misure di prevenzione, potrebbero rientrare in quanto è in corso di approfondimento la positività di un tampone effettuato nei giorni scorsi a un giovane: il test potrebbe risultare errato visto che il giovane è risultato negativo a un successivo esame.

