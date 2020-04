I decessi da Covid-19,la provincia di Chieti paga ancora un alto prezzo. Ieri i morti sono stati tre, più due rispetto a lunedì, come annunciato dal report giornaliero della Regione. Lanciano registra l’ottavo decesso con la perdita di Arturo Salvatore, pensionato di 81 anni. Ieri l'addio nella forma di una cerimonia strettamente privata con i soli parenti al cimitero di Poggiofiorito dove Artuto è stato seppellito. Lascia la moglie Filomena, due figli e i nipoti.

Coronavirus, morta donna di 57 anni. Il sindaco Pupillo: c'è ancora troppa gente che soffre

Pesante il tributo di decessi a Lanciano che ieri ha raggiunto pure quota 74 casi positivi e 170 persone in quarantena. «Otto decessi in città sono tanti - dice il sindaco Mario Pupillo - Morti che ci addolorano profondamente, ma danno anche il senso di come non abbiamo ancora sconfitto il virus. Ai cittadini ripeto di continuare a rispettare le norme». Dato allarmante anche su base comprensoriale, visto che i decessi totali sono giunti a quota 34, in 17 Comuni. Sui nuovi contagi buon risultato ieri per la provincia di Chieti che ne ha registrato solo due.

© RIPRODUZIONE RISERVATA