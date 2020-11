Terapie, L'Aquila difende il farmaco anti Covid: usiamo il Remdesivir ed è efficace

«Il Remdesivir è stato bocciato dall'Oms ma approvato dall'americana Fda: gli studi ci dimostrano che questo farmaco può avere effetti positivi. Anzi, in questo momento è il più importante anti virale contro il covid, prima di metterlo al bando, ci rifletterei molto».Così il primario di malattie infettive dell'ospedale San Salvatore,

Alessandro Giuliani, nel commentare la presa di posizione dell'Organizzazione mondiale della sanità che ha bandito il Remdesivir, il farmaco antivirale molto ultilizzato in Abruzzo e, soprattutto nella provincia di Teramo e L'Aquila, in questo momento le più colpite dai contagi. Secondo quanto si apprende, ha permesso di salvare molti pazienti affetti da covid.

