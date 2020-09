Covid, insegnante positiva: cinque in isolamento

Un'insegnante del Convitto Delfico di piazza Dante a Teramo è risultata positiva al coronavirus. La notizia è arrivata alla vigilia della riapertura dei plessi scolastici, grazie ai test sierologici a cui molti docenti si sono sottoposti su base volontaria. La cinquantenne è risultata positiva nella giornata di domenica ed è subito scattato il tracciamento e l’isolamento dei contatti stretti. La Asl di Teramo ha messo in isolamento in attesa di tampone due educatrici della stessa scuola e tre insegnanti della stessa classe: in tutto sei casi, che per la sezione della scuola elementare rappresentano una complicazione per l’avvio delle lezioni. L'insegnante aveva deciso di sottoporsi al test vista la positività di entrambi i genitori.



La Asl come da protocollo, ha provveduto ad informare la scuola di piazza Dante, al momento il tracciamento e l’isolamento già imposti dalla Asl escluderebbero ulteriori complicazioni nella diffusione del contagio. Non ci sarebbe infatti il rischio che il quadro si estenda ad altri casi, dato che l’istituto è stato diviso in “bolle” che impediscono la possibilità di ulteriori contagi ad altre scuole ospitate nello storico edificio di piazza Dante.

Ultimo aggiornamento: 08:04

