Resteranno chiusi oggi e domani, dice la Asl, i distretti sanitari di Sulmona e Pratola Peligna, per permettere la sanificazione dei locali e ultimare i tracciamenti. Ma c’è chi è convinto che passerà tutta la settimana prima che si possa tornare in sicurezza a fruire dei servizi, perché molto dipenderà dai nuovi eventuali casi di positività al virus che usciranno alla seconda tornata di tamponi che inizierà oggi. In quattro, nella struttura sanitaria, sono già risultati positivi: due infermiere e due amministrative (una delle quali ricoverata), mentre per altre quindici persone, tra cui i medici, i tamponi hanno dato esito negativo.

Il covid, d’altronde, ormai in Valle Peligna avanza senza tregua: nella sola giornata di ieri si sono aggiunti alla già lunga lista, altri sedici casi: dodici a Sulmona (sei all’interno di una stessa famiglia), tre a Bugnara e uno a Pratola Peligna, non tutti tra l’altro riconducibili a focolai già accesi e per i quali si sta procedendo non senza difficoltà al tracciamento puntuale. Le risorse, però, sono poche: una sola dottoressa addetta e un’infermiera che esegue i tamponi al servizio di prevenzione, più i tamponi che esegue l’Usca. Poco, troppo poco, per una mole di lavoro enorme che conta ad oggi oltre cinquecento persone in sorveglianza. Tant’è che, di fronte alla carenza di personale, si sta pensando di utilizzare i veterinari del servizio sanitario per aiutare nei tracciamenti.



Ultimo aggiornamento: 11:29

