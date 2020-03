L'incidente di ieri sera, nel centro di Roseto, era affollato come una discoteca. Poco dopo la mezzanotte tre auto si sono scontrate in un incidente spettacolare che forunatamente non ha provocatp feriti gravi.

E un attimo dopo, la strada si è riempita di curiosi, spuntati dai locali della movida, e stipati per strada uno addosso all'altro in barba alle disposizioni di stare a distanza di più di un metro come stabiliscono le misure per contenere il Coronavirus.



