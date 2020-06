© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si allunga l’elenco delle persone informate sui fatti sentite dallain queste ore nell’ambito dell’inchiesta sui contagi da Covid19 all'ospedaleLa lista è già salita a 20 persone tra medici, infermieri e capi dipartimento. Qualche settimana fa erano stati chiamati anche il sindaco, che è stato tra i primi a lanciare l’allarme sui contagi in ospedale,, presidente della commissione consiliare comunale sanità, e poi anche il consigliere regionale Sandro Mariani. Smentite le voci che si rincorrevano secondo le quali legialle avevano già bussato alla porta dei vertici aziendali della Asl. Né il direttore generale Maurizio Di Giosia, né il direttore sanitario Maria Mattucci, infatti, sono stati ascoltati.Al momento le indagini proseguono ancora contro ignoti per. La Procura, che ha aperto il fascicolo dopo la mole di articoli di giornali apparsi nella piena emergenzain cui si parlava dei contagi al Mazzini al quale si è aggiunto poi un esposto del Nursind (il sindacato delle professioni infermieristiche) ai carabinieri del Nas di Roma e alle Procure di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo oltre ad altri esposti dei, vuole vederci chiaro in questa situazione e capire bene cosa sia successo all’interno dell’ospedale.Due sono i reparti maggiormente colpiti:. Ma poi l’ondata si è estesa. In particolare con la delega affidata dai sostituti procuratori titolari del fascicolo, i pm Davide Rosati e Stefano Giovagnoni, la Finanza dovrà chiarire il profilo della sicurezza del lavoro durante l’emergenzae stabilire se il Mazzini, in base ai protocolli e agli standard che regolamentano gli ospedali, quando è scattato l’allarme Coronavirus era fornito dei Dpi, i cosiddetti dispositivi di protezione individuale; come sono stati utilizzati e se c’erano le scorte. Sono questi gli interrogativi fondamentali ai quali bisognerà dare una risposta.