Tutti in fila nei supermercati in Abruzzo non appena è scattata la zona rossa. In particolare i punti di vendita aperti anche di notte, come il Carrefour di Pratola Peligna, sono stati letteralmente presi d'assalto. Stamattina il fenomeno si sta registrando nei market di Pescara. A ruba soprattutto i generi di prima necessità. © RIPRODUZIONE RISERVATA