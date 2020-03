Ultimo aggiornamento: 09:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Famiglia di Martinsicuro bloccata in Romania dopo la cancellazione di diversi voli per l’Italia: prima dell’11 aprile non potranno rientrare. E’ la disavventura che sta vivendonoto imprenditore di, che, insieme alla figlia piccola e alla moglie, era partito lo scorso 3 marzo per Costanza, città rumena dove vivono i suoi suoceri.«Appena siamo arrivati - dice Cistola - abbiamo saputo dell’emergenzache si stava aggravando in Italia e abbiamo deciso di andare in auto isolamento nella casa dei genitori di mia moglie. Con il passare dei giorni la situazione si è fatta sempre più grave e il 10 marzo avevamo il volo di ritorno, ma il giorno precedente ho ricevuto una mail da parte di Ryanair che mi annunciava che il volo per Pescara era stato cancellato e che potevamo ripartire con un altro volo il 24 marzo. Ma il 13 ci è stato comunicato che anche questo volo non sarebbe mai partito».Cistola si è quindi rivolto all’ambasciata italiana in Romania, senza però riuscire a risolvere la situazione. «E’ un’emergenza straordinaria - continua l’imprenditore - anche loro navigano a vista ed è difficile trovare soluzioni al momento. Come è la situazione qui in Romania?Da oggi bisogna restare in casa anche qui e uscire solo per motivi di stretta necessità. Al momento pare che il prossimo volo utile sia fissato per l’11 aprile, l’ambasciata ha comunicato sul suo sito che nei prossimi giorni sarà possibile per gli italiani rimasti bloccati all’estero fari anche scali in altri aeroporti europei per poi arrivare in Italia, vedremo quello che succederà».