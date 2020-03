Ultimo aggiornamento: 10:03

«L'appello fatto alle aziende del territorio per la donazione di camici e tute a favore delle strutture sanitarie abruzzesi ha cominciato da subito a dare segnali positivi. La Honda e subito dopo la Sevel sono state leprime aziende che hanno offerto il materiale che avevano in magazzino, corrispondente alla tipologia necessaria per i sanitari che operano negli ospedali. Circa un centinaio di camici nelle prossime ore saranno già a disposizione degli operatori sanitari».Voglio ringraziare per la loro sensibilità le aziende che hanno aderito al nostro appello mettendo subito adisposizione il materiale - ha detto il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio - avevo dato mandato all'assessore alle Attività produttive, Mauro Febbo, di sentire le aziende abruzzesi per sensibilizzarle alla donazione. Altre aziende ci hanno contattato che dovrebbero darci risposte nelle prossimeore>