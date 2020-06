© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelle sabbie mobili dell'Iraq, c'è tutta la sofferenza di, un papà di Loreto Aprutino di 45 anni, che a causa della pandemia dovuta alè fermo da mesi ad Erbil città curda dell’Iraq, capoluogo del governatorato di Erbil e della regione del Kurdistan iracheno. Arrivato a febbraio come dipendente di una ditta di Pescara, attiva da anni in lavori di tinteggiatura e decorazione, a, a fine marzo, è rimasto bloccato, insieme ad un suo collaboratore, nella città curda e per di più con il visto sul passaporto scaduto. Si è attivato immediatamente nel tentativo di chiedere aiuto all'ambasciata italiana, allo scopo di ripartire per l'Abruzzo, ma a sua volta, attraverso una mail, ha risposto che: «Lastarebbe lavorando con il governo iracheno per l’eventuale attivazione di un volo da Erbil peril prossimo 15 giugno per permettere ai cittadini stranieri di uscire dall’Iraq. Si ricorda che non si tratta di un volo organizzato dallo Stato italiano né da questo Consolato o dall’Ambasciata d’Italia a, bensì di un volo commerciale»., purtroppo per Giuseppe, hanno costi piuttosto alti che vanno dai 3 mila ai 5 mila euro, ma anche nella fantasiosa ipotesi che Salone fosse in grado di permetterseli, l’ostacolo insormontabile è rappresentato dal, tant’è che in una successiva mail all’ambasciata scriveva: «Ringrazio per la cortese attenzione. Per quanto riguarda il visto le spiego che mi è stato impossibile tuttora rinnovarlo in quanto le autorità locali sono chiuse a causa del. Quindi la mia domanda è: in caso di fermo sono giustificato? Oppure sono soggetto a problemi, sanzioni e quant’altro previsto dagli organi iracheni?».Per avere delucidazioni sui quesiti posti, l’ambasciata italiana ha consigliato a Giuseppe di informarsi presso le. Ma non è tutto: l’ambasciata in tutte le mail mette in guardia Salone ricordandogli: «Che l’Iraq è da sempre sconsigliato quale destinazione di viaggio a qualunque titolo e pertanto la scelta di lasciare il Paese, così come quella di rimanervi, è una responsabilità esclusiva del connazionale». Insomma, una vera e propria situazione kafkiana, paradossale per Giuseppe Salone, sprovvisto diper viaggiare, impossibilitato a rinnovare il passaporto e partire, pagando un biglietto aereo esorbitante, da un Paese estremamente pericoloso qual è l ’Iraq. A questo punto, Giuseppe, insieme al suo collega di lavoro, lancia un appello alle autorità italiane, al ministero degli Esteri, affinchè si prodighino per assicurare il viaggio di ritorno in Italia, consentendo così al loretese Salone di riabbracciare, dopo cinque mesi, il figlio die la moglie, in procinto di partorire.